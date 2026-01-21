Видели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Тогда для вас тест: покажет, как хорошо вы помните детали

У каждого из нас есть фильмы, которые мы видели десятки раз, но готовы пересматривать снова и снова. Именно к таким шедеврам на все времена относится легендарная комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Картина, вышедшая в 1967 году, мгновенно покорила зрителей. Она объединила в себе искромётный юмор, ярких героев, потрясающие пейзажи и ту самую «гайдаевскую» атмосферу озорства.

Но так ли хорошо вы помните детали этой, казалось бы, досконально знакомой истории? Этот тест проверит не общие впечатления, а именно внимательность к сюжету и героям. Готовы освежить в памяти приключения находчивого студента и красавицы-спортсменки в горах Кавказа?

Ранее мы писали: Выросшие в СССР пройдут этот тест на раз-два: вспомните 5 советских фильмов по кадрам с неудачниками