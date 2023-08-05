Видел будущее, но не предугадал смерть: что известно о даре Шатунова

С трагической смерти Юрия Шатунова прошел уже год, однако его коллеги и друзья никак не могут поверить в эту утрату. Все известные певцы характеризовали исполнителя, как доброго и порядочного человека, который всегда готов был прийти на помощь.

А некоторые даже рассказывали об уникальном даре, которым обладал Шатунов. Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина вспомнила о совместных гастролях с лидером «Ласкового мая» в Германии.

На тот момент певица увлекалась бегом и в каждом городе, где они останавливались, с утра выходила на занятия. Но однажды ее остановил Шатунов, заявив, что ему приснился странный сон. В нем Гулькина, уходя на пробежку, заблудилась и опоздала на их отъезд из отеля.

Певица не восприняла слова коллеги всерьез, но в итоге так и получилось. Среди проселочных тропинок она блуждала два часа и вернулась в гостиницу, когда Шатунов с «Ласковым маем» уже уезжал.

«Я подбегаю, а он говорит: „Ну и кто был прав“», — вспомнила Гулькина.

К несчастью, даже пророческого таланта солисту «Ласкового моя» не хватило, чтобы предотвратить собственную смерть. Его жизнь унес случившийся инфаркт.