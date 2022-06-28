Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вид сверху: 44-летняя Пегова блеснула откровенным декольте

Вид сверху: 44-летняя Пегова блеснула откровенным декольте

28 июня 2022 18:15
Вид сверху: 44-летняя Пегова блеснула откровенным декольте

Поклонники не оставили без внимания преображение артистки.

Ирина Пегова взбудоражила своих фанатов откровенным нарядом. Соответствующими снимками знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

Как оказалось, летние месяцы артистка посвящает прогулкам на природе и здоровому образу жизни. По словам актрисы, сейчас она старается не упускать возможно проводить утреннюю гимнастику и заботится о собственном теле.

Вид сверху: 44-летняя Пегова блеснула откровенным декольте

«3 месяца не занималась собой ! Прости тело... Прости», — пишет Пегова.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись, при этом больше всего оценили не старания знаменитости, а ее внешний вид. Поклонники осыпали комплиментами артистку, которая на снимках в записи красуется в откровенном топике с весьма глубоким декольте.

«Какая же вы красивая», «Вот это у вас наряд для спорта, глаз не оторвать», «Декольте просто космос», — уверены подписчики.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Related video