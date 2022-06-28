Вид сверху: 44-летняя Пегова блеснула откровенным декольте

Ирина Пегова взбудоражила своих фанатов откровенным нарядом. Соответствующими снимками знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

Как оказалось, летние месяцы артистка посвящает прогулкам на природе и здоровому образу жизни. По словам актрисы, сейчас она старается не упускать возможно проводить утреннюю гимнастику и заботится о собственном теле.

«3 месяца не занималась собой ! Прости тело... Прости», — пишет Пегова.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись, при этом больше всего оценили не старания знаменитости, а ее внешний вид. Поклонники осыпали комплиментами артистку, которая на снимках в записи красуется в откровенном топике с весьма глубоким декольте.