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Вид, как у городской сумасшедшей: Гузеева упорхнула следом за Пугачевой

30 сентября 2023 11:00
Вид, как у городской сумасшедшей: Гузеева упорхнула следом за Пугачевой

Звезда попросила совета у фанатов.

Этот год был для Ларисы Гузеевой насыщенным. Кроме долгожданного возвращения в эфир шоу «Давай поженимся!» женщина активно путешествовала. Летом звезда отдохнула в Болгарии, а в этом месяце успела посетить Германию. Теперь актриса готовится к новому путешествию: она отправляется Израиль, где обосновалась Алла Пугачева.

Но Примадонна к этой поездке отношения не имеет. Лариса Андреевна хочет повидаться там со своей приятельницей Эвелиной Бледанс и погреться в теплых краях, пока в Москве царит промозглая погода. Во время сбора чемоданов Гузеева встала перед сложным выбором и решила обратиться за советом к поклонникам.

Телеведущая отметила, что в Израиле одеваются кто во что горазд, но она не хотела бы ударить в грязь лицом неудачным образом.

«Не будут ли меня принимать за городскую сумасшедшую в пижаме?» — спрашивала звезда у подписчиков.

Фото: unsplash.com, кадр из телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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