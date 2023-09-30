Вид, как у городской сумасшедшей: Гузеева упорхнула следом за Пугачевой

Этот год был для Ларисы Гузеевой насыщенным. Кроме долгожданного возвращения в эфир шоу «Давай поженимся!» женщина активно путешествовала. Летом звезда отдохнула в Болгарии, а в этом месяце успела посетить Германию. Теперь актриса готовится к новому путешествию: она отправляется Израиль, где обосновалась Алла Пугачева.

Но Примадонна к этой поездке отношения не имеет. Лариса Андреевна хочет повидаться там со своей приятельницей Эвелиной Бледанс и погреться в теплых краях, пока в Москве царит промозглая погода. Во время сбора чемоданов Гузеева встала перед сложным выбором и решила обратиться за советом к поклонникам.

Телеведущая отметила, что в Израиле одеваются кто во что горазд, но она не хотела бы ударить в грязь лицом неудачным образом.