Вицин увел жену у своего учителя: его никто не будет осуждать, и вот почему

Георгий Вицин нашел свое счастье с актрисой Надеждой Тополевой. Избранница знаменитости была на 16 лет старше и замужем за режиссером Николаем Хмелевым, который был учителем Вицина, что не остановило актера.

Молодой артист не мог противиться своим чувствам. Долгие часы они с Тополевой гуляли по столичным улицам и обсуждали кинематограф и искусство. И с каждой встречей Вицин все сильнее влюблялся в свою новую знакомую.

Взаимные чувства испытывала и сама Тополева, стремясь все чаще встречаться со своим избранником. Но Хмелев не был готов отпускать жену. Он весьма тяжело согласился на развод, хотя спустя несколько лет все же простил и ученика, и бывшую супругу. Постановщик понял, что между Вициным и Тополевой возникли настоящие чувства, они действительно любят друг друга, поэтому восстановил дружбу с ними.