Вицин рыдал как ребенок: не поверите, когда узнаете судьбу кота из «Чародеев»

Георгия Вицина обожали миллионы. Актер воплотил на экране множество разноплановых образов: от Труса в комедиях Леонида Гайдая и Хмыря в «Джентльменах удачи» до Николая Гоголя в «Белинском» и Доброго волшебника в «Старой, старой сказке». Мало кто знает, что артист засветился и в «Чародеях» — правда, съемки в новогодней сказке обернулись драмой.

Многим зрителям запомнился кот Василий, который под брызги шампанского и бой курантов кричит: «Ура!» Необычного персонажа озвучил Вицин, который очень прикипел к своему герою. Тем более что первоначально у Василия была долгая и захватывающая история.

В одной из сцен кот просил у Шемаханской отпуск в марте, в другой подначивал Ивана поцеловать Аленушку, повинуясь «инстинктам». Правда, цензоры игривые эпизоды не оценили и потребовали вырезать отснятый материал. Георгий Вицин был страшно расстроен и даже всплакнул, пишут «Аргументы и факты».