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Вицин рыдал как ребенок: не поверите, когда узнаете судьбу кота из «Чародеев»

22 сентября 2023 11:30
Вицин рыдал как ребенок: не поверите, когда узнаете судьбу кота из «Чародеев»

Для культового актера новость стала большим потрясением.

Георгия Вицина обожали миллионы. Актер воплотил на экране множество разноплановых образов: от Труса в комедиях Леонида Гайдая и Хмыря в «Джентльменах удачи» до Николая Гоголя в «Белинском» и Доброго волшебника в «Старой, старой сказке». Мало кто знает, что артист засветился и в «Чародеях» — правда, съемки в новогодней сказке обернулись драмой.

Многим зрителям запомнился кот Василий, который под брызги шампанского и бой курантов кричит: «Ура!» Необычного персонажа озвучил Вицин, который очень прикипел к своему герою. Тем более что первоначально у Василия была долгая и захватывающая история.

В одной из сцен кот просил у Шемаханской отпуск в марте, в другой подначивал Ивана поцеловать Аленушку, повинуясь «инстинктам». Правда, цензоры игривые эпизоды не оценили и потребовали вырезать отснятый материал. Георгий Вицин был страшно расстроен и даже всплакнул, пишут «Аргументы и факты».

Фото: legion-media.ru, кадр из фильма «Чародеи» (1982)
Алла Новикова
Алла Новикова
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