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Вицин появился в «Ералаше» только один раз: узнали лишь внимательные

18 июня 2023 15:45
Вицин появился в «Ералаше» только один раз: узнали лишь внимательные

Роль стала знаковой для артиста.

Георгий Вицин известен большинству зрителей как Трус из комедий Леонида Гайдая. Но мало кто знает, что однажды актер появился в «Ералаше» 1976 года. Его появление в киножурнале заметили только самые внимательные зрители.

Вицин исполнил роль самого Николая Гоголя. Актер не впервые перевоплотился в самого загадочного российского писателя. В 50-х Георгий Михайлович снялся в картине «Белинский». Ассистент режиссера долго искал кандидата на роль Гоголя и случайно увидел в театре фото Вицина. Его поразило внешнее сходство актера с писателем. Так он впервые сыграл мистификатора Николая Васильевича.

Вскоре Вицин снова перевоплотился в Николая Гоголя — в фильме «Композитор Глинка». В конце 50-х артиста опять пригласили сыграть Николая Васильевича в картине, снятой по произведению писателя. В четвертый и последний раз Вицин перевоплотился в Гоголя в «Ералаше». Это появление в киножурнале стало единственным в карьере Георгия Михайловича, но забыть его образ невозможно.

Вицин появился в «Ералаше» только один раз: узнали лишь внимательные

Вот так мистическим образом Вицин долгие годы был связан с великим писателем.

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), кадр из юмористеческого киножурнала «Ералаш»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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