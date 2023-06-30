Вицин должен был украсить фильм, но оказался очень плох: даже в титры не вписали

Участие Георгия Вицина в любой картине гарантировало ей огромный успех у зрителей. Однако случались в фильмографии народного артиста и провалы.

В конце 50-х вышла короткометражная лента «Коловращение жизни», снятая по произведению О’Генри. В фильме сыграли всего четыре актера. Три роли были главные, а одна — эпизодическая. Именно она и досталась Вицину.

В картине артист исполнил роль парикмахера и должен был стать своеобразным украшением ленты, однако он даже не попал в титры. То ли актер играл неубедительно, то ли амплуа ему совершенно не подошло, но Вицин в итоге не удостоился никаких упоминаний о себе.

Позднее, когда Георгий Михайлович засветился в комедиях Леонида Гайдая в роли Труса, он стал почитаемым и востребованным артистом. С тех пор режиссеры жаждали заполучить Вицина в свои фильмы, ведь его участие в картине в разы повышало интерес зрителей. Больше таких оплошностей, как в случае с «Коловращением жизни», не происходило.