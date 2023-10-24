Вицин до самой смерти стыдился рассказывать этот факт о себе: будете изумлены

Георгий Вицин совсем не был звездой в классическом понимании. Талантливый актер, в жизни он отличался скромностью и добродушием, ничуть не кичился всесоюзной славой. Не был замечен в скандалах, много лет прожил с единственной женой, костюмершей Тамарой Федоровной. Было у артиста и хобби, о котором он стеснялся распространяться.

С детства Вицин увлекся рисованием. Излюбленным жанром знаменитости были пейзажи и карикатуры. Также актер занимался графикой и скульптурой. Публике известно не так много работ экранного Труса. Георгий Вицин написал шарж на педагога Серафиму Бирман, создал бюст из глины Николая Хмелева, а также скульптурный портрет своей юношеской любви Дины Тополевой.

В конце 1930-х будущая звезда комедий Леонида Гайдая написала карандашом автопортрет, запечатлев себя в молодости. Художественные способности передались и дочери актера. Наталья стала профессиональным художником-графиком: папа ей страшно гордился.