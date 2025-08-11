VHS-кассеты, тетушка Мардж и волшебная выдра: блиц-интервью Романа Каграманова «Киноафише» — блогер-миллионник оказался настоящим фанатом «Гарри Поттера»

Шоумен любит франшизу даже после стольких лет.

Роман Каграманов — популярный российский блогер и телеведущий нескольких шоу на канале «Пятница», но в беседе с порталом «Киноафиша» он проявил себя еще и как... один из самых преданных фанатов «Гарри Поттера»!

В блиц-интервью, посвященному недавнему юбилею мальчика, который выжил, Каграманов ответил на 5 вопросов об одной из самых популярных франшиз современности. Узнали и о любимых заклинаниях шоумена, и о зверушке, которую он бы с радостью взял с собой в Хогвартс. И нет, ни о какой «попсовой» сове он даже и не думает.

Какой момент из мира «Гарри Поттера» для тебя — самый любимый?

Особые воспоминания, связанные с Гарри Поттером, это, естественно, кассета для видика «Узник Азкабана»! Самое теплое воспоминание из детства

Любимая сцена из фильмов или книг?

Когда тётушка Мардж приехала к Дурслям и общалась за столом с Петуньей.

«Кем был его отец, Петунья?»

Что для тебя значит «Гарри Поттер» сегодня?

Эту франшизу невозможно не любить, это то, что будет со мной и многими на всю жизнь — бессмертная классика

Какого магического питомца ты бы взял с собой в Хогвартс?

Из животных я бы взял либо выдру, либо французского бульдога.

Какие заклинания ты бы хотел выучить в реальной жизни?

Я бы пользовался либо «Вингардиум левиоса», либо «Люмос Салем»!