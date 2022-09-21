Входите ли вы в их число? Названы 5 женщин идеальных жен по знаку зодиака

Любой мужчина с радостью отведет этих женщин к алтарю.

Если где-то проводили состязание на титул самой лучшей жены всех времен и народов, жюри присудило бы главный приз представительницам этих знаков. По мнению астрологов, именно они чувствуют себя по-настоящему счастливыми в браке и дарят радость домочадцам.

Рак

Первое место в рейтинге идеальных жен занимает Рак. Представительницы водного знака с удовольствием посвящают себя дому и любимой семье, им в радость заботиться о своих близких и хранить семейный очаг. Спокойный и мягкий характер женщины-Рака позволяет вовремя сгладить все углы в отношениях, не доводя дело до ссор и конфликтов.

При этом она постоянно находит, чем приятно удивить своих домочадцев и мужа.

Рыбы

На второй строчке рейтинга располагается женщина-Рыбы. Представительница водного знака - очень романтичная, женственная и чуткая натура. За своим супругом и семьей она готова отправиться хоть на край света и преодолеть любые трудности, если это понадобится.

Рядом с такой хрупкой избранницей мужчины чувствуют себя настоящими героями, им хочется защищать ранимую Рыбку, беречь от бед и совершать ради нее подвиги.

Дева

Почетное третье место по праву принадлежит Деве. Уроженки этого земного знака станут для своего мужчины не просто возлюбленной, а самым верным другом и соратником в любом деле. Женщины-Девы практичны и рациональны, сильны духом и мудры, всегда могут дать близким дельный совет и помочь с решением проблем.

В быту представительницы знака педантичны, но если не пытаться лезть к ним с непрошеной помощью, все будет гладко.

Весы

Представительницы воздушного знака занимают в рейтинге четвертое место. Женщины-Весы сочетают в себе восхитительную женственность и ясный, по-мужски логичный ум. Уроженки этого знака счастливы в браке, когда им удается гармонично и грамотно сочетать карьеру и семью, роль желанной и любимой супруги и заботливой матери.

Задача мужа и других членов семьи - помогать ей поддерживать баланс.

Телец

Наконец, на пятом месте рейтинга располагаются женщины-Тельцы. Представительницы земного знака испытывают настоящее удовольствие от домашних хлопот. Ради семьи они легко отказываются от карьеры, которую могли бы сделать, и полностью посвящают себя наведению уюта в гнездышке.