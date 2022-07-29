«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные

58-летняя Лолита впервые за год вырвалась на собственную дачу. Время на отдых она не могла найти в напряженном графике. Еще по пути в загородный дом певица вышла на связь с подписчиками, чтобы показать им, с кем проводит выходные. Вместе с ней в машине оказался звездный дизайнер Игорь Гуляев.

«Везу красавчика на дачу», — заявила Лолита фолловерам в Telegram-канале.

Дизайнера она описала как «личного шеф-повара», пообещав фанатам совместные видео с Гуляевым на ее кухне. Напомним, Лолита близко дружит с модельером уже много лет. В прошлом году на его дне рождения она даже в шутку заявила, что готова родить ребенка только от Гуляева.

Мужчина был женат дважды, но сейчас в разводе и может спокойно проводить свободное время с подругами. Фолловеры Лолиты отметили, что из певицы и дизайнера получилась бы потрясающая романтическая пара.