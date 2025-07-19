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Киноафиша Статьи «Вежливость — лучшее оружие вора»: сможете вспомнить 5 советских фильмов по цитате? (тест)

«Вежливость — лучшее оружие вора»: сможете вспомнить 5 советских фильмов по цитате? (тест)

19 июля 2025 16:40
«Вежливость — лучшее оружие вора»: сможете вспомнить 5 советских фильмов по цитате? (тест)

Рожденные в СССР без труда узнают хотя бы 4/5.

На советских фильмах выросло не одно поколение. Так что даже те, кому пока еще нет 30, наверняка слышали некоторые цитаты из этих хитов — если не с экрана, то от мам и бабушек.

Именно этим фразам мы и посвятили наш новый тест. Мы собрали пять не самых заезженных цитат, а ваша задача — угадать, из какого фильма каждая.

Проверьте, вспомните ли без подсказок. Если да — поздравляем: у вас либо отличная память, либо просто было счастливое VHS-детство.

Не вспомнили? Тоже отлично. Значит, у вас есть жизнь вне старых комедий. Хотя парочку из этих фильмов всё равно стоит пересмотреть — они до сих пор смешные.

Ну что, готовы? Тогда удачи!

Ранее мы писали: «Заслуженный культовый статус»: этот советский фильм Машков рекомендует американцам — не зря у него рейтинг 8.4

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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3 комментария
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