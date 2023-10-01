Везет как утопленнику: неудача преследует эти знаки зодиака по пятам, может, и ваш в списке

Порой кажется, что человек будто притягивает к себе несчастья. Дела не ладятся у него ни на работе, ни дома, даже здоровье подводит. Как считают астрологи, это может зависеть от того, какой у него знак зодиака. Есть несколько из них, за которыми закрепилась слава отъявленных неудачников. О везении им приходится только мечтать.

Овен. Специалисты считают, что обладатели этого знака слишком самонадеянные и не готовы признавать свои ошибки. А ведь их решения чаще всего оказываются неправильными. Вот почему они то и дело наступают на одни и те же грабли.

Дева. Такие люди часто сталкиваются со стрессом и различными травмирующими ситуациями.

Иногда проблемы в их жизни накапливаются как снежный ком. Причем в любой сложной ситуации они надеются только на себя, не доверяя остальным.

Рак. Обладатели данного знака очень доверчивые люди, которые тянутся к окружающим. Они склонны идти на риск и не обдумывают все последствия. Избежать неудач такие люди смогут только в том случае, если будут подходить к жизни с большей степенью ответственности.