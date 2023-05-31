«Везде твоя щекастая рожа»: Киркоров публично унизил известного артиста

Филипп Киркоров себе не изменяет. Известный своим вспыльчивым нравом артист устроил новый скандал. На этот раз жертвой «нападения» музыканта стал его коллега по цеху.

Конфликт разгорелся прямо во время съемок популярного шоу «Концерты». Азамат Мусагалиев нарвался на большие неприятности. Он попросил поп-короля отечественной эстрады не мешать ему исполнять песню и не таращиться на него своими «болгарскими глазенками». Такого неуважительного отношения к своей выдающейся персоне Киркоров не потерпел.

Экс-супруг Аллы Пугачевой поднялся на сцену и публично растоптал Мусагалиева.

«Послушай меня, муха! Встала и полетела отсюда! Я как ни включу телевизор, везде твоя щекастая рожа. Берега попутала, жужелица странная?» — заявил Киркоров, чем немало шокировал как зрителей, так и попавшего под горячую руку Азамата.

Впрочем, конфликт быстро удалось уладить. Вскоре звезды уже обнимались, объясняя случившееся тем, что именно такие нравы и царят в шоу-бизнесе.