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«Везде плагиат!»: Малахова поймали на копировании американцев

30 июля 2022 10:02
«Везде плагиат!»: Малахова поймали на копировании американцев

Ведущий выставил себя в дурном свете.

За долгие годы на телевидении фраза «Берегите себя и своих близких» стала неотъемлемой частью образа Андрея Малахова. Собственно, именно этого он и добивался, о чем рассказал в беседе с Ириной Безруковой.

Телеведущий признался, что по примеру звездных коллег в России и за рубежом хотел создать себе отличительную черту, по которой его могла бы узнавать вся страна. Самым простым способом было придумать хлесткую фразу. Андрей начинал с «Искренне ваш, Андрей Малахов» в программе «Доброе утро», а затем решил найти что-то менее банальное.

«На десятом году жизни это и родилось, это был такой эксперимент», — поделился ведущий в шоу «Начало».

В искренности Малахова усомнились внимательные зрители, знакомые с творчеством американских шоуменов. Ведущего уличили в копировании Джерри Спрингера, у которого тоже есть запоминающаяся фраза:

«Он говорил: Take care of yourself and each other. Андрей взял от него», «"Забыл" упомянуть, что фраза родилась не у него», «Везде плагиат!».

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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