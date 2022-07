«Везде плагиат!»: Малахова поймали на копировании американцев

За долгие годы на телевидении фраза «Берегите себя и своих близких» стала неотъемлемой частью образа Андрея Малахова. Собственно, именно этого он и добивался, о чем рассказал в беседе с Ириной Безруковой.

Телеведущий признался, что по примеру звездных коллег в России и за рубежом хотел создать себе отличительную черту, по которой его могла бы узнавать вся страна. Самым простым способом было придумать хлесткую фразу. Андрей начинал с «Искренне ваш, Андрей Малахов» в программе «Доброе утро», а затем решил найти что-то менее банальное.

В искренности Малахова усомнились внимательные зрители, знакомые с творчеством американских шоуменов. Ведущего уличили в копировании Джерри Спрингера, у которого тоже есть запоминающаяся фраза:

«Он говорил: Take care of yourself and each other. Андрей взял от него», «"Забыл" упомянуть, что фраза родилась не у него», «Везде плагиат!».