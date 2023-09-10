Везде нос засунут: женщины с этими именами всегда нарушают личные границы других

Каждый день мы сталкиваемся с нарушением личных границ - своих собственных и чужих. Эксперты в сфере эзотерики назвали женские имена, обладательницы которых постоянно вмешиваются не в свое дело и обижают людей своей бестактностью.

Алевтина

“Язык мой - враг мой”, - гласит известное высказывание.

В случае с Алевтиной это действительно так. Обладательница этого имени несдержанна на язык, из-за чего постоянно попадает в неловкие, а иногда и в поистине ужасные ситуации. Аля не считает зазорным высказать собеседнику все, что думает, напрочь позабыв про субординацию.

Окружающие часто советуют Алевтине следить за своим языком и не развивать в разговоре темы, которые неприятны собеседнику. Однако женщина, нареченная этим именем, зачастую просто не в силах остановиться. Она продолжает закидывать бедолагу вопросами, игнорируя все его намеки на то, что этот разговор становится для него некомфортным.

Евгения

Евгения - девушка непредсказуемая. Никогда нельзя угадать, в какой момент в ней проснется любопытство и она поспешит сунуть носик не в свое дело. Подруги прекрасно знают об этой черте Жениного характера и стараются не упоминать при ней вещей, на которые обладательница имени отреагирует, как бык на красную тряпку. В такие минуты она напрочь забывает о приличиях и чувстве такта.

Особенно Евгения любит обсуждать чужую личную жизнь. Ее хлебом не корми - дай посплетничать в тесной девичьей компании. Если кто-то из подружек не торопится делиться подробностями нового романа, женщина, нареченная этим именем, начнет щипцами тянуть интересную ей информацию.

Даже фразы вроде “Я не хочу об этом говорить” ее не останавливают.

Марта

Любопытной обладательнице этого имени нравится быть в курсе всего. “Владеешь информацией - владеешь ситуацией”, - считает Марта. Кроме того, ей хочется обладать эксклюзивными сведениями и делиться ими с подружками за чашечкой кофе.

“Ты не слышала, что у Ани случилось? Нет? Ну так я сейчас расскажу”, - примерно так начинаются длинные и пространные монологи Марты.

Девушки, нареченные этим именем, не задумываются, что тем самым нарушают чужие личные границы. Если сказать Марте об этом, она ужасно удивится и начнет наивно хлопать ресничками: “Да я же ничего плохого не хотела”. Нередко обладательница имени выбалтывает доверенные ей секреты - настолько велико ее желание поделиться с подругами чем-то пикантным.