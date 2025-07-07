«Ветра зимы» Мартина установят сразу два уникальных рекорда мира «Игры престолов»: но лишь один из них со знаком «плюс»

«Ветра зимы» — книга, которую фанаты «Песни льда и пламени» ждут так долго, что сами уже успели поседеть и обзавестись собственными замками в Вестеросе — хотя бы в Minecraft — и даже детьми. И вот Джордж Мартин наконец раскрыл подробность, которая одновременно радует и обжигает нервишки всех, кто любит «Игру престолов» и хочет узнать ее «настоящую» концовку.

Во-первых, «Ветра зимы» официально станет самым толстым томом в саге. Мартин в одном из относительно свежих интервью уверяет: рукопись уже перевалила за 1200 страниц, а впереди ещё добрых 400–500. Это значит, что шестая часть обгонит даже прежних рекордсменов — «Бурю мечей» и «Танец с драконами». Плохих новостей тут нет: чем больше страниц, тем дольше можно оставаться в этом жестоком и прекрасном мире.

Но тут же вылезает второй «рекорд» — и он горчит. Ведь именно объём стал причиной того, что «Ветра зимы» вот уже 14 лет никак не доберутся до полки книжных магазинов. Мартин честно признаётся: истории расползаются, персонажей всё больше, сюжетные линии множатся быстрее кроликов. И собрать всё это в единое полотно оказывается куда сложнее, чем когда-то в начале 90-х.

Ирония в том, что чем длиннее текст, тем медленнее он выходит — и тем больше фанаты теряют терпение. Так что да, «Ветра зимы» поставят два рекорда: самый объёмный том саги и самое бесконечное время написания. Один добавляет очков Мартина как мастера эпоса. Второй — намекает, что даже драконы когда-нибудь устанут ждать.

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