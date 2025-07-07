Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ветра зимы» Мартина установят сразу два уникальных рекорда мира «Игры престолов»: но лишь один из них со знаком «плюс»

«Ветра зимы» Мартина установят сразу два уникальных рекорда мира «Игры престолов»: но лишь один из них со знаком «плюс»

7 июля 2025 13:17
«Ветра зимы» Мартина установят сразу два уникальных рекорда мира «Игры престолов»: но лишь один из них со знаком «плюс»

Обещанного три года ждут. Или в пять раз дольше.

«Ветра зимы» — книга, которую фанаты «Песни льда и пламени» ждут так долго, что сами уже успели поседеть и обзавестись собственными замками в Вестеросе — хотя бы в Minecraft — и даже детьми. И вот Джордж Мартин наконец раскрыл подробность, которая одновременно радует и обжигает нервишки всех, кто любит «Игру престолов» и хочет узнать ее «настоящую» концовку.

Во-первых, «Ветра зимы» официально станет самым толстым томом в саге. Мартин в одном из относительно свежих интервью уверяет: рукопись уже перевалила за 1200 страниц, а впереди ещё добрых 400–500. Это значит, что шестая часть обгонит даже прежних рекордсменов — «Бурю мечей» и «Танец с драконами». Плохих новостей тут нет: чем больше страниц, тем дольше можно оставаться в этом жестоком и прекрасном мире.

«Ветра зимы» Мартина установят сразу два уникальных рекорда мира «Игры престолов»: но лишь один из них со знаком «плюс»

Но тут же вылезает второй «рекорд» — и он горчит. Ведь именно объём стал причиной того, что «Ветра зимы» вот уже 14 лет никак не доберутся до полки книжных магазинов. Мартин честно признаётся: истории расползаются, персонажей всё больше, сюжетные линии множатся быстрее кроликов. И собрать всё это в единое полотно оказывается куда сложнее, чем когда-то в начале 90-х.

Ирония в том, что чем длиннее текст, тем медленнее он выходит — и тем больше фанаты теряют терпение. Так что да, «Ветра зимы» поставят два рекорда: самый объёмный том саги и самое бесконечное время написания. Один добавляет очков Мартина как мастера эпоса. Второй — намекает, что даже драконы когда-нибудь устанут ждать.

Ранее мы также писали: Жизнь имитирует искусство: самый презираемый персонаж «Игры престолов» оказался как две капли воды похож на Трампа — даже Мартин признал

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Читать дальше 20 июля 2025
После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг Читать дальше 20 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) Читать дальше 21 июля 2025
Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше