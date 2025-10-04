Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время

«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время

4 октября 2025 13:17
«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время

О реальной судьбе Джона Сноу читатели, похоже, не узнают никогда.

Кажется, великий мастер Вестероса окончательно сменил жанр. Пока фанаты десятый год ждут «Ветра зимы», Джордж Мартин решил писать не книги, а… письма. Причём не кому-нибудь, а Стивену Колберту и Джимми Киммелу.

Что делает Мартин

Во время эфира The Late Show Колберт рассказал, что среди сообщений поддержки после отмены шоу было письмо от самого автора «Игры престолов». Письмо тронуло, но ведущий не удержался и вставил ударную шутку:

«Мартин прислал мне “Ветра зимы”».

Фанаты оценили шутку

Для всех, кто хоть краем глаза следит за сагой, фраза прозвучала как культурный мем. Ведь шестая книга цикла «Песнь Льда и Пламени» пишется уже почти 15 лет. Шутка Колберта мгновенно стала вирусной — интернет понял намёк: Мартин пишет всё что угодно, кроме романа.

Теперь — только эпистолярный жанр

Можно сказать, писатель плавно перешёл в формат писем. Сначала записки о кино, потом блог, теперь личные послания телеведущим. «Ветра зимы» откладываются ради «Писем Джорджа», а срок выхода — как всегда, неопределённый.

Идея для HBO: топ-5 персонажей «Игры престолов», которым точно нужен свой собственный спин-офф.

Фото: Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От «Игры престолов» до «Золушки» СССР: ИИ сравнял возраст 10 киногероев и их актеров — найдете своего любимчика? (фото) От «Игры престолов» до «Золушки» СССР: ИИ сравнял возраст 10 киногероев и их актеров — найдете своего любимчика? (фото) Читать дальше 7 января 2026
«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина «Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина Читать дальше 6 января 2026
Будет ли 3-й сезон «Больницы Питт»: даже критики «не могут дождаться» – не зря 2-я часть сходу получила 99% свежести на RT Будет ли 3-й сезон «Больницы Питт»: даже критики «не могут дождаться» – не зря 2-я часть сходу получила 99% свежести на RT Читать дальше 10 января 2026
Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon Читать дальше 10 января 2026
От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела Читать дальше 9 января 2026
«Голодные игры» и разоблачение Тенген: объясняем концовку первых серий «Магической битвы 3» «Голодные игры» и разоблачение Тенген: объясняем концовку первых серий «Магической битвы 3» Читать дальше 9 января 2026
Детектив по Кристи, новинки от создателей «Очень странных дел» и «Олененка»: горячие сериалы 2026-го (подборка) Детектив по Кристи, новинки от создателей «Очень странных дел» и «Олененка»: горячие сериалы 2026-го (подборка) Читать дальше 9 января 2026
Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го Читать дальше 9 января 2026
«Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня» «Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня» Читать дальше 9 января 2026
На премию в Голливуде вновь номинировали Юру из России: следом за Борисовым с «Оскаром» Колокольников нацелился на «Грэмми» На премию в Голливуде вновь номинировали Юру из России: следом за Борисовым с «Оскаром» Колокольников нацелился на «Грэмми» Читать дальше 9 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше