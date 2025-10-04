«Ветра зимы», давайте до свидания: выяснилось, чем занят Джордж Мартин в рабочее время

Кажется, великий мастер Вестероса окончательно сменил жанр. Пока фанаты десятый год ждут «Ветра зимы», Джордж Мартин решил писать не книги, а… письма. Причём не кому-нибудь, а Стивену Колберту и Джимми Киммелу.

Что делает Мартин

Во время эфира The Late Show Колберт рассказал, что среди сообщений поддержки после отмены шоу было письмо от самого автора «Игры престолов». Письмо тронуло, но ведущий не удержался и вставил ударную шутку:

«Мартин прислал мне “Ветра зимы”».

Фанаты оценили шутку

Для всех, кто хоть краем глаза следит за сагой, фраза прозвучала как культурный мем. Ведь шестая книга цикла «Песнь Льда и Пламени» пишется уже почти 15 лет. Шутка Колберта мгновенно стала вирусной — интернет понял намёк: Мартин пишет всё что угодно, кроме романа.

Теперь — только эпистолярный жанр

Можно сказать, писатель плавно перешёл в формат писем. Сначала записки о кино, потом блог, теперь личные послания телеведущим. «Ветра зимы» откладываются ради «Писем Джорджа», а срок выхода — как всегда, неопределённый.

