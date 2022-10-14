Весы не потребуются: тест на определение вашего реального веса

Несмотря на то, что в школе мы все изучали биологию и уж точно проходили раздел, посвященный человеческому организму, на самом деле мы знаем о нем катастрофически мало. Например, многие убеждены, что лишний вес появляется в результате ночных пиршеств, но стоит пару раз прогуляться в спортзал или посидеть несколько дней на диете, и результаты не заставят себя ждать. Однако исследователи говорят, что не все так просто. Причиной появления лишнего веса является в первую очередь стресс. Человек эволюционно “запрограммирован” на то, чтобы набирать килограммы для борьбы с негативными внешними факторами. В условиях постоянного стресса мы постоянно едим, чтобы восполнить запасы энергии. При попытке сбросить лишнее с помощью диет можно добиться прямо противоположного результата - энергия, которая поступает в организм после прекращения голодания, откладывается в жировой ткани и происходит резкий набор веса. Эффективны только те диеты, которые можно соблюдать постоянно - но только при условии, что вы выполняете другие рекомендации по здоровому образу жизни.

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