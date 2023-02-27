Весна проверит на прочность представителей этих знаков Зодиака: отношения под угрозой

Весна традиционно считается временем любви и романтики. Неудивительно, что с наступлением этого цветущего времени года мы надеемся на благоприятные перемены в личной жизни. Вот только у судьбы совсем иные планы - уже в марте 2023 года некоторые знаки зодиака столкнутся со сложностями в отношениях со второй половинкой. Рассказываем, кого же в скором времени ожидают ссоры, конфликты, а может быть, и расставания.

Овен

Уроженцы огненного знака обожают знакомиться с новыми людьми и лучше узнавать их. С новыми друзьями они готовы проводить едва ли не двадцать четыре часа в сутки, вот только такое сближение не по нраву второй половинке Овна.

Рано или поздно возникает ревность.

Весной представителям знака придется выбирать между новым знакомым, взаимопонимание с которых возникло с первой минуты общения, и постоянным партнером. Прежде чем уладить проблему, придется пережить немало неприятных минут.

Близнецы

О непостоянном характере Близнецов можно слагать легенды. Еще вчера они торопились перейти на новый уровень отношений, а сегодня уже испытывают непреодолимое желание отыграть назад. Озадаченный и обиженный партнер обязательно начнет задавать вопросы.

Близнецам придется приложить немало усилий, чтобы убедить любимого человека, что все в порядке.

Звезды говорят, что лучшим выходом из ситуации станет небольшой тайм-аут. Перерыв в общении поможет обоим партнерам остыть и принять разумное решение.

Лев

В паре, где один из партнеров по знаку зодиака Лев, рано или поздно наступает момент, когда огненный знак расслабляется и начинает уделять второй половинке меньше внимания. Неудивительно, что избранник в ответ теряется, напрягается и в итоге впадает в панику.

Не стоит винить его - это вполне закономерная реакция, свидетельствующая о том, что человек боится вас потерять. Вместо того чтобы упрекать партнера в беспочвенной ревности и усугублять конфликт, Льву стоит показать, что эти отношения для него по-прежнему важны.

Стрелец

Представители огненного знака известны своей импульсивностью. Из-за этого они постоянно попадают в неприятные ситуации: вспылят, обидятся, поссорятся, а потом страдают. Вот и весной 2023 года они снова наступят на те же грабли.

Небольшое недопонимание с партнером выльется в длительный конфликт.

При этом Стрелец осознает свою ошибку, но гордость помешает ему признать ее и попросить прощения. Астрологи предупреждают: если не сделать первый шаг вовремя, ссора приведет к разрыву.