Весна любви: вот каким знакам Зодиака стоит приготовиться к судьбоносной встрече

Представителей этих знаков ждет знакомство со своей второй половинкой.

Любовь приходит к нам в любое время года, но по давней традиции самым романтичным сезоном принято считать весну. Именно в этот период возвращается долгожданное тепло, распускаются цветы и зеленеют деревья. Первые весенние свидания пронизаны особенным теплом и радостью, ведь влюбленные видят, как вместе с их чувствами просыпается сама природа. О том, какие знаки зодиака встретят свою судьбу весной 2023, рассказали астрологи.

Телец

Помните песню про “а может, ты на свете лучше всех, но только это сразу не поймешь”? Именно ее героями почувствуют себя весной представители земного знака, которые взглянут иначе на давно знакомого человека.

Вполне возможно, что это будет знакомый противоположного пола, с которым Телец уже не один пуд соли съел.

Тем не менее до определенного момент он не замечал, что чувства с той стороны уже далеко не дружеские.

Начать романтические отношения будет сложно, ведь оба боятся нарушить идиллию и в случае неудачи потерять хорошего друга. Однако звезды сигнализируют - все будет хорошо, влюбленность перерастет в крепкую связь.

Весы

Одинокие представители воздушного знака могут потирать ладошки в предвкушении знакомства, которое перевернет их жизнь с ног на голову - разумеется, в самом лучшем и романтичном значении слова.

Есть вероятность, что Весов ожидает в некотором роде “служебный роман”.

Новый симпатичный коллега или представитель компании-партнера начнет флиртовать, а уроженцы знака не будут против.

Не во всех фирмах приветствуются любовные связи между подчиненными, поэтому Весам и их избраннику придется разобраться с этой проблемой. Но, несмотря на все препятствия, в награду их будет ждать большое и светлое чувство.

Стрелец

Весной жаждущий любви Стрелец так и будет источать завлекательные флюиды. Звезды обещают им сразу несколько интересных знакомств, но кружить голову всем поклонникам не стоит - необходимо выбрать одного-единственного.

Любопытно, что самым подходящим кандидатом станет именно тот, на кого Стрелец изначально не обращал особого внимания и не строил по его поводу иллюзий.

Внезапно он покажет себя с неожиданной стороны и добьется расположения.

Если представители огненного знака не станут слишком торопить события, стремясь свести все к мимолетной интрижке, из этих отношений может выйти что-то по-настоящему серьезное.