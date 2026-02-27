Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Предупреждаем: на 5/5 осилят викторину не все.

В советском кино цветы просто так не дарилит(ну, почти). Если в кадре появлялся букет, то наверняка что-то да значил. Ромашки могли симовлизировать наивность, розы – страсть, а гвоздики – просто гвоздики, потому что других в магазине не было.

По случаю приближающейя весны мы решили устроить вам проверку на внимательность. Сможете узнать фильм по одному только букету?

Если вспомните всё с первого взгляда, значит, советское кино у вас в крови. Если нет – будет повод пересмотреть пару старых лент. Поехали, угадываем культовые фильмы СССР по букетам!

Спойлер: будет сложно, смешно и очень душевно.

