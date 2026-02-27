Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

27 февраля 2026 18:07
Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Предупреждаем: на 5/5 осилят викторину не все.

В советском кино цветы просто так не дарилит(ну, почти). Если в кадре появлялся букет, то наверняка что-то да значил. Ромашки могли симовлизировать наивность, розы – страсть, а гвоздики – просто гвоздики, потому что других в магазине не было.

По случаю приближающейя весны мы решили устроить вам проверку на внимательность. Сможете узнать фильм по одному только букету?

Если вспомните всё с первого взгляда, значит, советское кино у вас в крови. Если нет – будет повод пересмотреть пару старых лент. Поехали, угадываем культовые фильмы СССР по букетам!

Спойлер: будет сложно, смешно и очень душевно.

Ранее мы писали: Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Читать дальше 2 марта 2026
Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест) Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест) Читать дальше 1 марта 2026
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда «Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда Читать дальше 1 марта 2026
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест) В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест) Читать дальше 28 февраля 2026
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов Читать дальше 28 февраля 2026
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков) Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков) Читать дальше 28 февраля 2026
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых) Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых) Читать дальше 28 февраля 2026
Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа» Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа» Читать дальше 27 февраля 2026
Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых) Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых) Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше