Весьма хорош собой: вы будете удивлены, узнав, как выглядит тайный брат Хаматовой

Мало кто знает, что у актрисы Чулпан Хаматовой есть младший брат по имени Шамиль, который также выбрал актерскую стезю.

Молодой человек окончил Российскую академию театрального искусства в 2005 году, а позже был принят в труппу театра «Современник». В 2016 году Шамиль Хаматов даже стал лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство».

Актера можно видеть в таких проектах, как «Чудная долина», «И все-таки я люблю…», «Застава Жилина», «Пятая группа крови», «Выжить после» и «Обоюдное согласие».

Сегодня Шамилю Хаматову 37 лет. Сердце красавца-актера несвободно, ведь он женат вторым браком на фотографе Ксении Наумовой.