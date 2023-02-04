Весьма хорош собой: вот как выглядит муж главной юмористки из «Аншлага»

Светлана Рыжкова стала известной благодаря своему удивительному чувству юмора. Звезда «Аншлага» способна вызвать улыбку у любого зрителя и это качество, несомненно, привлекло к ней много внимания. Но даже многие фанаты не знают, как сложилась ее личная жизнь.

Известно, что первый брак артистки закончился разводом, и ей пришлось в одиночку воспитывать маленькую дочь.

Со временем юмористка пережила предательство бывшего мужа, и ее сердце понемногу начинало оттаивать. Переломным моментом стала встреча с музыкантом Юрием Евдокуниным. Вместе они договорились станцевать рок-н-ролл на одном из праздников и во время подготовки к выступлению сильно сблизились.

Талантливый и харизматичный мужчина с большими карими глазами окончательно убедил Светлану в том, что счастье можно обрести еще раз. С того момента прошло уже больше 30 лет, но супруги все еще вместе.