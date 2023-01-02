Весившую 29 кг девушку спас один продукт: ее преображение лишит вас дара речи

Чуть не погибла в погоне за красотой.

Расстройство пищевого поведения все чаще встречается у молодых людей. Подростки стараются следовать нереалистичным стандартам красоты и забывают про свое здоровье.

Энни Уиндли очень боялась растолстеть и уже в 15 лет начала считать калории, исключая из рациона углеводы и молочные продукты. Вскоре ее прием пищи сократилась до одного тоста с ветчиной в день, а вес достиг отметки в 29 килограмм. Такая диета привела к заметному ухудшению психического и физического здоровья.

Девушку пять раз госпитализировали, но она никак не замечала проблем с организмом и изменений во внешности.

Все изменилось, когда Энни безумно сильно захотелось шоколада. Не выдержав, она съела конфету. На удивление девушки, утром она не обнаружила ни одного лишнего грамма на весах. После этого случая страх перед едой пропал, и сейчас она выглядит потрясающе.