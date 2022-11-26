Весила 433 килограмма: что случилось с самой толстой женщиной в мире

10 лет назад американку Катрину Рейфорд из Флориды признали самой толстой женщиной – она весила целых 433 килограмма.

Жизнь у Катрины была непростой. В детстве она перенесла домогательства – и эта травма навсегда оставила отпечаток на ее психике. Девочка замкнулась в себе и искала утешение в бесконтрольном поедании сладкого и мучного. Шли годы: в жизни героини наступил период, когда она потеряла друзей и работу. Катрина Рейфорд перестала выходить из дома и все больше поправлялась.

Попав в больницу, Катрина решила изменить свою жизнь.

Женщина исключила из своего рациона вредную и высококалорийную пищу – и с тех пор ест лишь овощи, фрукты и постные продукты. Результат ошеломляющий: ей удалось сбросить целых 228 килограммов.

Сегодня Катрина Рейфорд старается вести активный образ жизни, правильно питается и делится своими успехами в личном блоге.