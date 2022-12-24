Весила 200 кг в 7 лет: как преобразилась самая толстая девочка после похудения

Точно не справилась бы без помощи врачей.

Контроль родителей с самого раннего возраста позволяет избежать множества проблем у детей. Все же иногда взрослые не понимают, как поступить, чтобы их ребенок чувствовал себя хорошо.

Мать Джессики Леонард кормила малышку фастфудом, потому что та никак не могла насытиться. Посчитав, что калорийная пища поможет справиться с голодом, Кэролайн покупала дочке картошку фри и бургеры. С таким рационом девочка уже к 7 годам весила 200 килограмм.

Справиться с лишним весом ей помогли только диетологи и отличный психолог, который выяснил, что у Джессики зависимость от еды.

За полтора года усердной работы с врачами она смогла скинуть 140 килограмм.

Теперь в стройной и невероятно красивой девушке невозможно узнать того полного ребенка. Она полюбила спорт. Начала заниматься гимнастикой, а позже и баскетболом.