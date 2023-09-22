Весила 100 кг: после похудения звезда «Миража» вызывает зависть даже у молоденьких

Маргарита Суханкина никогда не скрывала свою склонность к полноте. Артистка старалась не следить за своим внешним видом, но ситуация изменилась, когда она начала весить 100 килограмм.

Первое время Суханкина старалась самостоятельно избавиться от лишнего веса, но не могла справиться с диетами. Тогда по совету юмориста Александра Морозова она решила уменьшить желудок хирургическим путем и решилась на резекцию.

Операция дала заметные результаты. Артистка похудела на 30 килограммов. И с того времени собирает тысячи комплиментов от восхищенных поклонников. По их мнению, Суханкина выглядит значительно моложе многих своих коллег и после похудения превратилась в другого человека.