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Весила 100 кг: после похудения звезда «Миража» вызывает зависть даже у молоденьких

22 сентября 2023 09:00
Весила 100 кг: после похудения звезда «Миража» вызывает зависть даже у молоденьких

Артистка поражает публику своей моложавостью.

Маргарита Суханкина никогда не скрывала свою склонность к полноте. Артистка старалась не следить за своим внешним видом, но ситуация изменилась, когда она начала весить 100 килограмм.

Первое время Суханкина старалась самостоятельно избавиться от лишнего веса, но не могла справиться с диетами. Тогда по совету юмориста Александра Морозова она решила уменьшить желудок хирургическим путем и решилась на резекцию.

Операция дала заметные результаты. Артистка похудела на 30 килограммов. И с того времени собирает тысячи комплиментов от восхищенных поклонников. По их мнению, Суханкина выглядит значительно моложе многих своих коллег и после похудения превратилась в другого человека.

«Вы в такой классной форме», «Как девочка», «Прекрасно выглядите, красавица», — пишут пользователи Сети в блоге артистки.

Весила 100 кг: после похудения звезда «Миража» вызывает зависть даже у молоденьких
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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