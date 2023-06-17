Веселый пухляш избавился от 50 килограммов: преображение шокирует (фото)

Джона Хилл стал звездой мирового масштаба после выхода комедии «Мачо и ботан». Милый пухляш и подтянутый секс-символ Ченнинг Татум создали потрясающий контраст, который вошел в историю кино. Однако сегодня «ботана» совсем не узнать — он уже не тот харизматичный толстячок.

39-летний Хилл, еще недавно весивший 115 килограммов, резко похудел. Актер уменьшился почти в два раза, и теперь он стал подтянутым качком — Татум будет кусать локти. Кроме того, Джона отрастил внушительную бороду, за которой невозможно узнать того обаятельного круглощекого пухляша. Изменился и его стиль — актера уже прозвали новой иконой моды.

Джона сбросил 50 килограммов. Он консультировался со специалистом, который разработал для артиста индивидуальную диету. Хилл не отказался от любимых рыбных сетов, но исключил калорийные соусы и сыры. Строгий рацион и регулярные тренировки сделали свое дело. Джона увлекся серфингом, и теперь все свободное время он проводит на море.