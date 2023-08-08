«Весь забинтованный»: Донцова ахнула, увидев Корчевникова

Борис Корчевников не скрывает, что у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. В то же время популярный телеведущий не вдается в подробности о своем самочувствии.

Прошлым летом врачи сделали знаменитости операцию на голове. Хирургическое вмешательство было необходимо, чтобы остановить потерю слуха. Это был не первый раз, когда Корчевников, у которого диагностировали доброкачественную опухоль, лег под нож.

Несколько лет назад медики провели ведущему трепанацию черепа. Тогда Корчевников тесно общался с Дарьей Донцовой. Ей он отправил свое фото из больницы, и увиденное шокировало писательницу.

В одном из интервью она призналась, что даже не сразу узнала Бориса.