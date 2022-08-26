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Весь в отца: россияне потеряли дар речи при виде младшего сына Расторгуева

26 августа 2022 14:00
Весь в отца: россияне потеряли дар речи при виде младшего сына Расторгуева

Фанаты не смогли скрыть свое мнение.

Николай Расторгуев давно завоевал сердца своих поклонников душевными композициями группы «Любэ». Карьера музыканта началась еще в конце 70-х, при этом он всегда старался не распространяться о своей личной жизни. В этот же раз музыкант сделал исключение, показав снимок со своим младшим сыном Николаем.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную публикацию. В комментариях они поблагодарили музыканта за фото и отметили, насколько 28-летний наследник похож на своего прославленного отца.

Весь в отца: россияне потеряли дар речи при виде младшего сына Расторгуева

«Весь в отца», «Как же вы похожи с сыном, удивительно», «Какой Николай уже взрослый вырос», «Одно лицо с вами, очень красивые оба», — пишут преданные фанаты в блоге артиста.

Также многие призвали Расторгуева чаще делиться подобными фотографиями, показывая и других членов своей большой семьи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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