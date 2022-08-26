Весь в отца: россияне потеряли дар речи при виде младшего сына Расторгуева

Николай Расторгуев давно завоевал сердца своих поклонников душевными композициями группы «Любэ». Карьера музыканта началась еще в конце 70-х, при этом он всегда старался не распространяться о своей личной жизни. В этот же раз музыкант сделал исключение, показав снимок со своим младшим сыном Николаем.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную публикацию. В комментариях они поблагодарили музыканта за фото и отметили, насколько 28-летний наследник похож на своего прославленного отца.

«Весь в отца», «Как же вы похожи с сыном, удивительно», «Какой Николай уже взрослый вырос», «Одно лицо с вами, очень красивые оба», — пишут преданные фанаты в блоге артиста.

Также многие призвали Расторгуева чаще делиться подобными фотографиями, показывая и других членов своей большой семьи.