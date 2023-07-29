Весь в маму: наконец-то стало известно, как выглядит тайный сын Малахова

Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева стали родителями в 2017 году, когда на свет появился их сын Александр. Телеведущий старается держать свою личную жизнь в тайне, поэтому в Сети нет снимков Малахова-младшего, а сам мальчик никогда не выходил в свет с родителями.

Но, как уверяют соседи звезды экрана, юный Саша растет точной копией матери. Мальчик носит светлые волосы, он круглолицый, а его глаза голубые. И в его внешности практически не узнается сам Малахов.

Интересы же наследника знаменитостей не сконцентрированы только на одном хобби. Ему нравится заниматься математикой, английским языком и рисованием, а вот танцы не нашли отклик в душе Саши.

Малахов уверен: его сын сам должен решить, хочет ли быть публичной личностью. И только мальчик сам определяет, появляться ли ему на светских мероприятиях или оставаться в тени, как в первые годы жизни.