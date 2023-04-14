Весь в долгах и без работы: вы будете шокированы, узнав, что стало со звездой «Интернов»

Еще несколько лет назад Николай Зазуля был полностью занят работой и блистал на экране. Зрители видели его в сериалах «Воронины» и «Универ», а в медицинском ситкоме «Интерны» он сыграл медика Петра Сергеевича. Артист был уверен, что его карьера с годами будет только развиваться, но неожиданная болезнь полностью изменила его жизнь.

По словам самого Николая, однажды он обнаружил черное пятно на своей спине. Он не придал значения этой находке, но с каждым днем количество пятен только увеличивалось, поэтому он обратился к врачу. После череды исследований артисту диагностировали саркому Капоши.

Зазуля тут же отправился на химиотерапию, но после первого курса заболел пневмонией. Артист из-за процедур становился все слабее и слабее и уже не мог работать, получая лишь пособие в 9 тысяч рублей. При этом его долги постоянно увеличивались: около 80 тысяч за коммунальные услуги и 500 тысяч — задолженность перед микрофинансовой организацией.

В итоге, как он сам признался «Комсомольской правде», Николай был вынужден занимать у друзей и родных. Сейчас он старается не пользоваться собственной банковской картой, чтобы приставы не списали последние деньги, и ограничивает себя во всем, чтобы выжить. Но Зазуля верит, что однажды сможет победить болезнь и вновь вернется на экраны.