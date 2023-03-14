Весь в деда: обаятельный внук Андрея Миронова заставит любую россиянку трепетать
Продолжить династию он решился не сразу.
Андрей Удалов — сын Марии Мироновой и бизнесмена Игоря Удалова. Он появился через пять лет после смерти великого дедушки. Поклонники утверждают, что это тот случай, когда кровь не вода.
Дочь Андрея Миронова родила его в 19 лет, и вскоре брак распался. Мария нашла себе нового мужа. Впрочем, на отношения в семье это не повлияло. Сначала звездный наследник не хотел продолжать династию и поступил в Университет управления Правительства Москвы. Но уже через год изменил решение и отнес документы в Театральный институт имени Бориса Щукина.
Андрей играет в театре и снимается в кино. На его счету 11 проектов, среди которых главная роль в фильме «Спасти Ленинград», однако лучшие роли у него еще впереди, как считают фанаты звездного семейства.
«Какое счастье, что у Андрея Миронова такие красивые и талантливые потомки. Кровь не вода», «Какая генетика шикарная», «Приятно, что это продолжение самого Миронова», — личные соцсети отпрыска завалены семейными и историческими параллелями вперемешку с восхищением.