Весь в деда: обаятельный внук Андрея Миронова заставит любую россиянку трепетать

Андрей Удалов — сын Марии Мироновой и бизнесмена Игоря Удалова. Он появился через пять лет после смерти великого дедушки. Поклонники утверждают, что это тот случай, когда кровь не вода.

Дочь Андрея Миронова родила его в 19 лет, и вскоре брак распался. Мария нашла себе нового мужа. Впрочем, на отношения в семье это не повлияло. Сначала звездный наследник не хотел продолжать династию и поступил в Университет управления Правительства Москвы. Но уже через год изменил решение и отнес документы в Театральный институт имени Бориса Щукина.

Андрей играет в театре и снимается в кино. На его счету 11 проектов, среди которых главная роль в фильме «Спасти Ленинград», однако лучшие роли у него еще впереди, как считают фанаты звездного семейства.