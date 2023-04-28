Вес в 600 кг не помешал мужчине встретить любовь: посмотрите на эту красавицу

Этой свадьбе были рады не все.

Мануэль Урибе обрел славу самого полного человека за всю историю медицины. Когда мексиканцу было 20 лет, его вес начал стремительно увеличиваться. Тогда он вел малоподвижный образ жизни и совсем не занимался спортом.

В 2006 году Урибе весил рекордные 600 килограммов. Это не помешало мужчине, который даже не мог самостоятельно встать с постели, встретить свою любовь.

Мануэль закрутил роман с Клаудией Солис. Она приходила к нему домой, чтобы привести в порядок его волосы и ногти. Со временем их общение перешло за рамки дружеского. В 2008 году пара узаконила свои отношения.

Близкие Клаудии были против такого поворота событий. Им казалось, что стройной красотке не место рядом с Урибе. Однако возлюбленным не было дела до мнения окружающих. Их пышная свадьба привлекала к себе немало внимания.

Примечательно, что первым мужем Солис также был мужчина с ожирением, который скончался от сердечного приступа. Участь ее второго супруга тоже оказалась трагичной. Мануэль умер в 2014 году в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем.