Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»

Зрители не верят, что легенда кино мог допустить такой ляп.

Комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82» увидела свет в 1982 году. Фильм стал последним в карьере режиссера, который был признан лидером советского проката. Однако зрители и пресса раскритиковали картину. А спустя некоторое время обнаружили в ней весьма досадную ошибку.

Дело в том, что сюжет «Спортлото-82» строится вокруг выигрышного лотерейного билета. Четверо случайных знакомых, главный герой Костя, спекулянт Сан Саныч Мурашко, турист Михаил Голубев и молодая невестка Татьяна Пегова, мечтают обладать бумажкой, которая обещает им огромную сумму денег. Однако в кадре появляется далеко не один билет.

Как отметили внимательные зрители, в руках у героев оказываются четыре разных лотерейных квитка. В кадре можно заметить совершенно разные комбинации, хотя по сюжету это один и тот же лист бумаги.

Сам Гайдай никогда не объяснял, является ли этот ляп умышленным или случайным. Некоторые зрители начали строить теории, согласно которым режиссер специально допустил ошибку, чтобы проверить фанатов на внимательность.