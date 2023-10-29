Весь СССР слушал их хиты на повторе: в этих старичках не узнать звезд группы ABBA

Весной 1972 года участники группы ABBA впервые собрались вместе для записи своего первого альбома. Пластинка People Need Love тут же стала хитом, а участники группы — настоящими звездами.

В течение многих лет солисты коллектива Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад были главными мировыми звездами. Их композиции пользовались неизменной популярностью во всех уголках света, а концерты проходили с неизменным аншлагом. А в 80-х группа неожиданно объявила о распаде, и все артисты пропали из поля зрения публики.

Объединилась ABBA лишь год назад. Музыканты вновь вышли на сцену в Лондоне, где исполнили главные хиты. И появление артистов шокировало поклонников. Как заметили и зрители, и пользователи Сети, все знаменитости заметно постарели за прошедшее время, поэтому в них с трудом узнаются легенды поп-музыки. Однако их голоса остались прежними.