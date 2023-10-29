Весь СССР слушал их хиты на повторе: в этих старичках не узнать звезд группы ABBA
Годы заметно сказались на любимых артистах.
Весной 1972 года участники группы ABBA впервые собрались вместе для записи своего первого альбома. Пластинка People Need Love тут же стала хитом, а участники группы — настоящими звездами.
В течение многих лет солисты коллектива Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад были главными мировыми звездами. Их композиции пользовались неизменной популярностью во всех уголках света, а концерты проходили с неизменным аншлагом. А в 80-х группа неожиданно объявила о распаде, и все артисты пропали из поля зрения публики.
Объединилась ABBA лишь год назад. Музыканты вновь вышли на сцену в Лондоне, где исполнили главные хиты. И появление артистов шокировало поклонников. Как заметили и зрители, и пользователи Сети, все знаменитости заметно постарели за прошедшее время, поэтому в них с трудом узнаются легенды поп-музыки. Однако их голоса остались прежними.
«Такие крутые, но очень изменились», «Уже старики», — пишут фанаты.