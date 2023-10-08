Весь СССР считал Пилецкую жуткой стервой: почему актриса в одночасье стала изгоем

Карьера Татьяны Пилецкой доказывает, что не всегда известность приносит народную любовь. Поначалу актриса претендовала только на эпизоды в кино и место в театральной массовке. Поворотным этапом стали съемки в картине «Разные судьбы» в 1956 году, где Пилецкая получила роль Тани Огневой.

Она так талантливо воплотила образ красивой, но очень эгоистичной девушки, действующей только ради собственной выгоды, что зрители ее невзлюбили. На одном из выступлений в университете студенты подняли ужасный скандал, призывая Пилецкую к ответу за действия ее героини.

За актрисой закрепилась репутация отъявленной стервы, в которую верил не только народ, но и даже режиссеры.

Постановщики опасались связываться со звездой и превратили ее в изгоя всего СССР.

Зато актрисой активно интересовались за рубежом. Она отправлялась в заграничные командировки, давала интервью для журналов. Ее даже приглашали в Голливуд, однако министерство культуры не допустило этой поездки.