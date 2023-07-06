Весь СССР рыдал, а она ликовала: вскрылась правда о главном триумфе Дорониной

Главной ролью в карьере Татьяны Дорониной стал фильм «Мачеха». Драма Олега Бондарева заставила рыдать весь СССР, но для знаменитой артистки фильм оказался настоящим подарком судьбы.

Дело в том, что Доронина сама инициировала съемки. Однажды она наткнулась на повесть Марии Халфиной, которая запала ей в душу. И именно артистка начала работу над сценарием, а после активно искала режиссера. И сыграла в ленте главную роль деревенской жительницы Шуры.

В итоге и зрители, и критики остались в восторге от картины. Публика со слезами на глазах рукоплескала талантам Дорониной, а журнал «Советский экран» признал ее лучшей актрисой года. Сама лента также не осталась без награды, став «Лучшим фильмом» 1973-го. При этом Доронина получила признание и за границей: на фестивале в Тегеране она удостоилась награды за лучшую женскую роль.