Весь СССР пел, что «Варвара жарит кур»: обомлеете, но речь в песне шла о «клевом папочке»

Композиция Daddy Cool группы Boney M была представлена публике в 1976 году. Песня стала хитом во всей Европе, а спустя некоторое время записи оказались на территории СССР, где тоже высоко оценили дискохит.

При этом мало кто из слушателей догадывался, что на самом деле поют музыканты в зажигательной песне. Из-за незнания английского многие переделывали слова припева, поэтому со временем он превратился в «Варвара жарит кур». На самом же деле речь в композиции шла совершенно о другом.

Так, Boney M рассказывают о девушке, которая влюблена в своего избранника, клевого «папочку». Она в восторге от него и считает его самым лучшим мужчиной на свете.

«Она помешана на своем папочке. О, она верит в него, она любит своего папочку», — поют артисты.

Несмотря на незнание текста, песня все равно стала рекордно популярной на территории СССР. Россияне до сих пор остаются в восторге от Daddy Cool, которая непременно попадает на все дискотеки 80-х.