Весь СССР ненавидел неспроста: Акулова некрасиво поступила с Яковлевой

Фильм «Экипаж» 1979 года считается одним из первых советских блокбастеров. На его съемочной площадке собрались признанные звезды: Георгий Жженов, Анатолий Васильев и Леонид Филатов.

Были в сюжете и яркие женские образы. Стюардессу Тамару сыграла молодая Александра Яковлева, для который роль стала дебютом в кино. А вот опытной актрисе Ирине Акуловой достался стервозный персонаж жены летчика Ненарокова. Ее Алевтина получилась настолько убедительной, что артистку буквально возненавидел весь СССР.

К этим «хейтерам» присоединилась и Яковлева, правда по личным мотивам. На площадке она влюбилась в члена съемочной группы. Но однажды, вернувшись после длительного отсутствия, актриса застала его с другой. И этой разлучницей оказалась Акулова.

Для Яковлевой такой поступок коллеги стал болезненным ударом. Она так и не смогла простить актрису и не общалась с ней более 40 лет. А потом они встретились на одной программе и помирились в студии. Акулова призналась, что даже не помнит тот эпизод, так как считала его незначительным и не подозревала о некрасивом поступке.