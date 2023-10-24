Весь СССР ненавидел эту актрису из-за «Экипажа»: до сих пор расплачивается за миг славы

Всего одна роль может поставить крест на карьере и репутации актера. Так случилось с Ириной Акуловой. Съемки в фильме «Экипаж» стали для нее подарком и проклятием одновременно.

В проекте Александра Митты она сыграла нервную супругу летчика Ненарокова — Алевтину. И сделала это так правдоподобно, что прослыла в народе истеричкой.

После выхода картины режиссеры все реже звали знаменитость в свои ленты. А соотечественники шипели ей вслед, обзывая стервой. Буквально весь СССР возненавидел талантливую звезду за то, что та блестяще выполнила свою работу.

И до сих пор артистка расплачивается за тот миг славы, который ей принесла культовая лента. Скольких бы героинь не воплотила Ирина Григорьевна, в памяти зрителей она так и осталась той самой неадекватной женой Валентина Георгиевича. К слову, озвучила ее не Акулова. Эту миссию доверили другой актрисе — Алефтине Евдокимовой.