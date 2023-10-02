Весь скукожился: 65-летний Фима из «Ликвидации» больше не мечта женщин

Актер Сергей Маковецкий на заре своей карьеры был настоящей мечтой женщин. Высокий, статный, с завораживающей хрипотцой в голосе, он запомнился зрителям ролями харизматичных злодеев в фильмах «Брат-2», «Жмурки» и, конечно, «Ликвидация», где сыграл вора карманника Фиму. Благодаря таланту и врожденному обаянию он заставлял зрителя влюбляться даже в отрицательных героев, делая их яркими, запоминающимися и глубокими.

Такой коктейль притягательных качеств артиста и разбивал женские сердца. Но время не щадит никого. Недавно актер Антон Хабаров опубликовал в соцсетях фото с Сергеем Маковецким, которому недавно исполнилось 65 лет. К сожалению, он сильно постарел: лицо с глубокими морщинами, прищуренные даже через стекла очков глаза, седина. Однако изменившаяся внешность никак не повлияла на талант актера.

Поклонники в комментариях написали слова восхищения и отметили, что Сергей Маковецкий способен сыграть, что угодно, даже гриб.