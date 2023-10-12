«Весь салон хохотал»: Бабкина попала в неловкую ситуацию в самолете

Надежда Бабкина вряд ли когда-то забудет, как оконфузилась на глазах у большого скопления людей. Дело было на борту воздушного судна. Артистка невольно повеселила всех пассажиров.

Когда звезда зашла в самолет, то окружающие не смогли сдержаться при виде нее. Сначала певица подумала, что у всех хорошее настроение, а затем поняла, что стала объектом насмешек.

Народ попадал со смеху, увидев, как оделась исполнительница. По воспоминаниям знаменитости, на ней было все лучшее сразу — шляпа, яркий платок, нейлоновая блузка кричащей расцветки, стеганая жилетка, юбка из мелких кусочков ткани. Надежда Георгиевна осознала, что похожа на чучело, но было уже слишком поздно.

«Весь салон хохотал», — призналась она в беседе с порталом «Вокруг ТВ».

После той неловкой ситуации директор театра «Русская песня» несколько изменила свой стиль в одежде. Теперь она выглядит более сдержанно, но совсем от необычных вещей и аксессуаров все же не отказалась.