Весь покрытый золотом: при виде самого дорого туалета России у людей волосы поднимаются дыбом

Простым смертным и не снились гонорары отечественных знаменитостей. Завсегдатаи голубых огоньков и скандальных телешоу живут на широкую ногу и могут позволить себе роскошные особняки и элитную недвижимость. Но даже самых обеспеченных коллег переплюнул Бари Алибасов.

Продюсер группы «На-На» любит эпатажные жесты и внимание публики. Характер хозяина не мог не отразиться и на интерьерах его жилья. В собственности звезды девятикомнатная столичная квартира площадью в 220 квадратных метров. Дизайн жилья крайне необычен: из-за обилия ярких цветов эпилептикам лучше не заходить в гости к Алибасову.

Предмет гордости деятеля шоу-бизнеса — это туалетная комната. Золотой унитаз и раковина, столик, отделанный кожей угря, шкуры животных на полу — от такого «великолепия» у эстетов может случиться сердечный приступ. В 2020 году жилье можно было арендовать за «какие-то» 500 тысяч рублей в месяц.