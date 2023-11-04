Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов

Тамара Миансарова — певица, голос которой сводил с ума миллионы. Артистка пользовалась огромной популярностью по всему миру, но вдруг пропала с радаров.

Прежде концертные залы «дрались» за то, чтобы народная любимица выступила в их стенах. Карьера лауреата множества международных премий шла в гору, но в 70-х все стало меняться. Вдруг власти ополчились на талантливую исполнительницу.

Случилось это из-за одного влиятельного чиновника, который перекрыл кислород знаменитости, работавшей тогда в Москонцерте. Звезду негласно запретили — ее не показывали на телевидении, не пускали в радиоэфир, поставили крест на ее гастрольной деятельности.

В поисках возможности и дальше выходить на сцену Миансарова покинула Москву. Обратно она вернулась в 80-х, но о былой славе речи уже не шло. Тамара Григорьевна начала преподавать вокал в ГИТИСе. Среди ее учеников были многие известные артисты, например, Алика Смехова и Юлиан.