Весь мир восхищался ее красотой: что стало с самой красивой волейболисткой России (фото)

Барби в волейболе, Алиса Маненок, проснулась знаменитой, будучи студенткой Казанского федерального университета. Как-то она выложила фото в волейбольной форме, и уже через несколько дней весь мир стоял на ушах — настолько девушка красива и органична в спортивной экипировке.

После шумихи в прессе девушка начала участвовать в конкурсах красоты. «Мисс Приморье» и «Первая Вице-мисс Татарстана» — после победы на российских конкурсах Алиса отправилась покорять мировую арену. «Мисс фотогеничность» на Supermodel International и «Мисс огонь» на конкурсе «Мисс Земля» — Маненок стала прообразом для куклы, которую делали и продавали в Казани.

Свою популярность уроженка Владивостока никогда не использовала в коммерческих целях. Ее призванием всегда было помогать другим, как она сама признавалась, а многочисленные бьюти-турниры — это лишь инструмент для благотворительной деятельности. 27-летняя красавица занимается модельным бизнесом и социальной работой. Ее личный блог и по сей день завален признаниями в любви и восхищенными комплиментами от подписчиков из самых разных стран.