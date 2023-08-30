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Весь мир в 90-х восхищался красотой этой супермодели: в 53 года звезда продолжает удивлять

30 августа 2023 17:45
Весь мир в 90-х восхищался красотой этой супермодели: в 53 года звезда продолжает удивлять

Поклонники не могут скрыть восхищения при виде модели.

Клаудия Шиффер начала свой карьерный путь 36 лет назад. Девушка отправилась покорять Париж, а уже в 90-х она оказалась в числе главных моделей мира.

Миллионы поклонников признавались Клаудии в любви и осыпали комплиментами. Она была музой для прославленных дизайнеров, а миллиардеры мечтали познакомиться с ней. На пике карьеры Клаудия стала самой высокооплачиваемой моделью мира, зарабатывая в один рабочий день около 50 тысяч долларов.

Последние же годы Шиффер отошла от работы в модельной сфере. Знаменитость посвящает свое время бизнесу, а о жизни рассказывает в социальных сетях. И не так давно она поделилась снимком, который шокировал многих ее подписчиков. В кадре Клаудия предстала в бикини, похваставшись своей стройной фигурой. По мнению поклонников, модель до сих пор выглядит как в самом начале карьеры и отличается красотой, которой точно позавидуют ее молодые коллеги.

Весь мир в 90-х восхищался красотой этой супермодели: в 53 года звезда продолжает удивлять

«Прекрасная бабочка», «Вы просто совершенство», — уверены пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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