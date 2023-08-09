Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой

Елена Малышева много лет работает на телевидении, но свою личную жизнь она всегда скрывала от публики. Только недавно стало известно, что у ведущей есть брат-близнец.

Елена Васильевна говорит о семье очень редко. Несмотря на успешную карьеру, она не любит, когда к ее персоне приковано слишком много внимания. Близнеца телеведущей зовут Алексей Шабунин. Хотя они и родились в один день, полными копиями друг друга не являются. Елена и Алексей похожи друг на друга, но как обычные брат и сестра.

Алексей, как и его знаменитая сестра, получил образование врача, но специализировался на хирургии. Сегодня он руководит Боткинской больницей в Москве. Мужчина выглядит более крепким, чем его тоненькая сестра. Волосы его уже совсем седые, но брату Малышевой это даже к лицу. Черты лица у близнецов очень похожи. Сходства добавляет и то, что они оба носят очки.